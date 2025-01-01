НАТО отработала прорыв ПВО и удар по России

Прорыв российской противовоздушной обороны, использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране, отработали силы НАТО возле государственной границы в Карелии.

По данным газеты "Известия", авиация НАТО проводила маневры в Финляндии вдоль границы с Россией. Они состоялись в рамках учений Atlantic Trident, которые альянс проводит с 16 по 27 июня. Участвовали более 40 самолетов ВВС США, Финляндии, Франции и Великобритании, а также разведывательные беспилотники RQ-4D Phoenix.

Также, параллельно с этими учениями, силы НАТО провели без официального уведомления маневры "Итакаира-2025/2". Отрабатывались срочный подъем авиации в воздух, прорыв систем ПВО России, завоевание превосходства в воздухе и нанесение ударов по наземным объектам, сообщили источники издания.