Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской

В центре столицы произошло ДТП с участием самокатчиков. Двое мужчин сбили женщину с коляской, после инцидента они попытались скрыться.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, самокатчики ехали по тротуару вдвоем на одном самокате. Чтобы не нести ответственность за нарушение, один из мужчин закрыл ногой номер. Но скрыться им не удалось, — нарушителей вычислили по камерам и треку поездки.

Водитель получил штраф в размере 100 тысяч рублей, а также его заблокировали в сервисе. Вряд ли нарушитель сможет снова воспользоваться услугой проката самоката.