ЦБ: инфляция "идет" по нижней границе прогноза Банка России

Советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов, которого цитирует ТАСС, заявил, что инфляция "идет" по нижней границе прогноза Банка России в 7-8%.

По его словам, если наблюдающиеся в июне темпы сохранятся, то экономика страны может оказаться даже ниже этой границы.

"И это открывает возможности для снижения ставки", - добавил Тремасов, выступая в рамках Чебоксарского экономического форума.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рецессии в стране нет, а есть "плановое охлаждение экономики". Как подчеркнул глава Минфина, темпы роста экономики страны за два года превысили 4%. Это выше показателя большинства государств.