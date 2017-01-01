Живущая затворницей Курникова появилась на публике, но прятала лицо

Анна Курникова уже два года живет затворницей. Теннисистка редко выходит за пределы своего поместья в Майами. Последний раз ее видели на публике в январе.



Тогда Анна была вынуждена отправиться в город, чтобы посетить врача. Передвигалась Курникова в инвалидном кресле, а ее нога была в специальном бандаже. Вероятно, спортсменка получила травму.

На днях же папарацци Daily Mail подкараулили 44-летнюю теннисистку в супермаркете. Анна в компании своих троих детей покупала продукты. Судя по снимкам, Курникова полностью восстановилась после травмы ноги. Интересно, что для выхода в люди она надела свитшот с надписью "Извините, танцевать не могу. Пока".

Анна появилась в супермаркет без макияжа, а волосы собрала в высокий хвост. Звезда спорта попыталась спрятать лицо за солнцезащитными очками, даже в магазине Курникова не снимала их.

Как ранее писал журнал People, россиянка и испанский певец Энрике Иглесиас счастливы в браке и воспитывают троих детей вдали от посторонних глаз. У знаменитой четы особняк с огромным участком, благодаря чему Анне не нужно покидать пределы своей собственности даже когда она выгуливает любимых собак. Соседи пары признаются, что не видят Курникову месяцами. Хотя Иглесиаса иногда можно заметить отъезжающим в автомобиле от дома.

Напомним, Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом почти 25 лет назад. Тогда артист снимал клип на песню "Escape". Поначалу они не поладили, но уже к концу съемок между теннисисткой и певцом был бурный роман. В 2017 году у пары появились двойняшки Люси и Николас, а через три года родилась дочь Мэри.