Захарова объяснила смысл нидерландской резолюции о геноциде крымских татар

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов в пропагандистских целя приняли резолюцию о геноциде крымско-татарского народа.

"Это не более чем акция в поддержку режима Зеленского, свидетельствующая в том числе о том, насколько глубоко нидерландский парламент увяз в лицемерии", - добавила спикер внешнеполитического ведомства, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, информацию о полуострове и тех, кто там проживает, нидерландские законодатели предпочитают черпать от "завравшихся представителей киевской хунты".

Ранее Палата представителей Нидерландов признала "принудительное переселение" крымских татар властями СССР в 1944 году актом геноцида и "осудила" его.