Власти ФРГ хотят законодательно запретить эксплуатацию "Северного потока - 2"

Власти Германии хотят законодательно запретить продажу и введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток- 2", пишет газета Der Spiegel.

Как уточняется в публикации, в настоящее время офис оператора трубопровода находится в швейцарском Цуге. В связи с этим власти ФРГ не имеют правовых рычагов воздействия.

Ранее сообщалось, что некий американский инвестор готов приобрести Nord Stream 2 AG.

Прежде премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер заявил, что поставки российского газа могли бы покрывать 20% потребностей Германии и это позитивно бы сказалось на экономике страны.