Лучшая подруга крупно подставила Бородину, выдав неприглядную правду о Сердюкове прямо на свадьбе

Ксения Бородина с размахом отметила третье замужество. На свадьбе телеведущей с блогером Николаем Сердюковым погуляли все российские знаменитости.

Фотографии со свадьбы первой опубликовала невеста, гостям это делать было строго-настрого запрещено. Но даже на одобренных Бородиной снимках, народ рассмотрел странности. Больше всего поклонников Ксении смутило поведение Николая.

Сердюков, позируя рядом с женой и моделью Викторий Лопыревой, обнимал не любимую, а ее подругу. Ведущая стояла рядом, словно посторонний человек, тогда как Николай любезничал с гостьей. В Сети принялись шутить, что муж просто перепутал и обнимал вместо супруги другую женщину.

Этот конфуз не остался без внимания Бородиной. Звезда "Дома-2" поспешила оправдать поведение Сердюкова. По ее словам, супруг вел себя совершенно естественно, пожалев ее и не прижимая к себе, ведь на ней в этот момент была фата, которая "тянула вниз" при объятии. Ксения уверяла, что если бы муж обнял ее, то причинил бы ужасную боль.

Спустя пару суток лучшая подруга Бородиной Лена Бушина разместила на своей странице в соцсети снимок, на котором показала, как одна из гостей умудрилась тепло обнять невесту и не сделать при этом ей больно. Девушка обхватила Ксению за талию, просунув руку под фатой. Почему так не смог сделать Николай, у которого уже имеется опыт свадебный, ведь Бородина его вторая жена, не понятно.

Пользователи Сети считают, что Лена специально опубликовала снимок. Мол, таким образом она разоблачила ложь подруги, выдав неприглядную правду о том, что на свадьбе Николай вел себя неподобающе.