Меморандумы, передача тел и новый раунд переговоров: главное из заявлений Путина по Украине

Владимир Путин заявил, что проекты Украины и России по урегулированию конфликта - два прямо противоположных меморандума, но в этом нет ничего удивительного, переговоры проводятся как раз для сближения позиций.

По словам Путина, Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, темой которого станут именно меморандумы. Переговорщики двух стран находятся в оперативном контакте, необходимо согласовать место и время.

Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, добавил президент.

Также российский лидер отметил, что Россию "кинули" с нерасширением НАТО на восток, это одна из причин СВО. По словам Путина, Запад поощрял сепаратизм и терроризм по принципу "все хорошо, если это против России", так что не Россия, а Запад агрессивен. Но теперь "игра в одни ворота" с Западом закончилась.