Путин высказался о попытках Запада "похоронить" экономику России: "Сами скоро сдохнут"

Владимир Путин заявил, что оборонные расходы в России - 13,5 триллиона рублей, 6,3% ВВП.

"Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", - отметил президент.

Стремление Запада "похоронить" экономику России глава государства прокомментировал словами: "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Как указал президент, без российских энергоносителей Запад существовать не может.

Россия хочет завершить спецоперацию с нужным стране результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию в отношении Европы, подчеркнул Путин. Он добавил, что чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит.