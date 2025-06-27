Путин: Россия намерена снижать оборонные расходы, Запад планирует их увеличивать

Владимир Путин объявил, что Россия будет снижать расходы на оборону. При чем не в далекой перспективе, а уже в ближайшие три года.

Российский лидер обратил внимание, что при этом Запад, напротив, планирует выделять больше денег на создание оружия и финансирование армии.

"У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы наоборот", — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Минск.

Напомним, что президент России находится в Беларуси в рамках двухдневной поездки. Он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, пишет РИА Новости.