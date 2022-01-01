Сотрудничество с США, переговоры с Киевом, перевооружение Запада: о чем говорил Путин на пресс-конференции

Один из первых вопросов на пресс-конференции в Минске - как сейчас продвигается процесс украинского урегулирования. Ведь стороны обменялись проектами меморандумов.

Владимир Путин: Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются, и проводятся, чтобы искать пути сближения. Ну а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным предварять сами переговоры.

Впрочем, результат есть - гуманитарного характера. Идет масштабный обмен пленными. Кроме того, Россия передает киевскому режиму погибших солдат ВСУ.

Путин: Мы уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать, но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат. Договаривались таким образом, что после завершения этой стадии мы проведём третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле. А вот когда конкретно, это руководители переговорных групп с обеих сторон – а они, кстати, находятся в постоянном контакте, в оперативном контакте друг с другом - постоянно созваниваются, и, на мой взгляд, это уже неплохо, – сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи.

Предметом следующего раунда переговоров станут как раз меморандумы друг друга. Базовое российское условие - устранить первопричины кризиса. Ведь конфликт начался не в 2022 году. Вспомнить хотя бы, как европейские лидеры поддержали госпереворот на Украине во время Майдана.

Путин: Сначала приехали, подписали гарантии между президентом, потом через несколько дней провели госпереворот. Поддержали его, деньги за это заплатили. Публично сознались в этом, а потом начали говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно. Они сами идиоты или нас за дурачков принимают? Известно нам всем, что происходило на Донбассе. Восемь лет кровавой войны там.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель публично призналась, что Россию обманывали и когда Европа поддержала Минские соглашения. Этим они просто тянули время, чтобы усилить украинскую армию. А теперь ЕС и страны НАТО наращивают свои оборонные расходы, обвиняя в агрессии Москву.

Путин: Коллективный Запад, если его вообще можно назвать коллективным, все переставляет с ног на голову. И увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар - все основано на одном тезисе. На агрессивности России. А это ровно все наоборот. А началось все с того, что нас надули, обманули грубо. Как у нас в народе говорят, кинули просто. О нерасширении НАТО на Восток. Что России было обещано, всему миру известно, ни одного дюйма на Восток НАТО продвигаться не будет.

Россия много раз говорила, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой.

Путин: Что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением. И с ним абсолютно никто не считался. То же самое было в нашей стране, когда коллективный Запад поддерживал сепаратизм в нашей стране. И такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм.

Все это вкупе и заставило Россию защитить свою безопасность.

Путин: Так не пойдет. Эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные. Ну пусть увеличивают. Но это тоже говорит об их агрессивности.

Высказался Владимир Путин и о новых санкциях, которыми грозит французский президент Макрон.

Путин: Чем больше санкций - тем хуже для тех, кто эти санкции вводит.

Например, отказавшись от российского газа, Германия наказывала Россию, а в итоге закапывает свою экономику.

Путин: Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят не переставая. Вот у нас 4,3 процента рост экономики в прошлом году. А в Еврозоне рост 0,9 процента. А в ведущих экономиках - там балансирует на грани рецессии. Что касается вооруженных сил. Все время говорят, что у нас какие то проблемы. Скоро добьются стратегического поражения России. И в то же время вещают, что мы пытаемся напасть на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы пытаемся нападать на НАТО? Чушь несут. Сами не верят, а население убеждают, чтоб оно согласилось нести бремя этих расходов.

Да и дополнительные оборонные деньги, взятые в том числе в кредит, Европа будет тратить не у себя дома.

Путин: Мы, кстати, эти триллионы в значительной степени тратим на что? На поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса. На нас самих, на любимых и родных. А они свои 5 процентов будут тратить на закупку в США. Но теперь самое главное. Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. И в этом, и в следующем году - на ближайшую трехлетку мы планируем. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону.

Снять напряженность в теории может встреча Путина и Трампа. И как дал понять российский лидер, он готов и открыт к контактам.

Путин: Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке. Вот он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем он представлял со стороны. Но так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело смотреть со стороны, а другое - погрузиться в проблему. В целом встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить.

Путин добавил, что отношения между Россией и США при Трампе начинают выравниваться. Сделаны первые шаги - налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами.