Хранилище золотого запаса США: так ли надежен Форт-Нокс, как принято считать?

Этот аттракцион неизменно собирает огромные очереди в торговых центра Дубая, Куала-Лумпура, Гонконга. Большинство с вожделением наблюдают, как из прозрачного куба участники пытаются вытащить золотые слитки весом 12 килограммов. Везет единицам. Остальным остается лишь комментировать. Кто-то считает, что это подсадные утки, но большинство желают счастливчикам добраться до дома живыми.

Этот же фокус сейчас пытаются проделать Германия и Италия. Но Форт-Нокс - не стеклянный куб. Многометровые стены из гранита и бетона. Двадцатитонные двери, открыть которые которые могут лишь коды, разделенные на множество частей. Это Форт-Нокс - хранилище Федеральной резервной системы США. Здание, похожее на мавзолей, возвели всего за год в 1936-м. Тогда стоимость постройки оценивалась всего в 500 тысяч долларов. Сегодня сооружение скрывает в своих недрах золота на сотни миллиардов - по официальным данным. Точные сведения о сумме и реальном объеме находящегося сейчас там золота знают единицы. И тщательно хранят эту тайну.

ФРС - настолько закрытая структура, что позавидуют иные спецслужбы в самих США и по всему миру. Независима настолько, что подобраться к ней не могут даже высшее руководство страны. А его, как и общественность, интересует главный вопрос - а есть ли золото? Опять-таки по официальным данным, его в Соединенных Штатах сейчас более 8 тысяч тонн. Вот только воочию такого богатства никто не видел уже много лет. Официальный аудит не проводился с момента основания Форт-Нокса. А первые и последние на данным момент кадры из хранилища появились 50 лет назад. В 1974-м несколько конгрессменов и журналистов после настоятельных просьб все же допустили в святая святых ФРС. Но больше это походило не на аудит, а на шоу.

По рассказам очевидцев, у присутствующих от золотого блеска рябило в глазах. Вот только показали им всего лишь одно помещение и дали взвесить один слиток. Провести полный подсчет и химический анализ, как это положено, политики и журналисты, конечно, были не в состоянии. После этого Форт-Нокс закрыл свои двери еще на 40 лет.

"Многие годы правительство уменьшает прозрачность информации о хранении золотовалютных резервов. Многие думают, что золото, которое хранится в Форт-Нокс, уже давно присвоено банками. Другие считают, что все распродано самим Форт-Нокс. Третьи же убеждены, что и банки, и сам Форт-Нокс представляют интересы гангстеров", - заявил Рон Пол, экс-член палаты представителей США.

К окончанию кризиса 2008-2013 годов американские законодатели снова вспомнили о золотом запасе и озаботились его состоянием. После ряда безуспешных попыток в 2017-м сенатор Митч Макконел наконец попал в Форт-Нокс. Сопровождал его глава Минфина. У входа Стивен Мнучин пошутил: "Я полагаю, золото все еще существует. Хотя был бы отличный фильм, если бы мы вошли сюда, а золота не оказалось".

Наводит на мысли и реакция сенатора Макконела, который пробыл в Форт-Ноксе всего два часа - какой уж тут аудит. В итоге в соцсети он написал: "Золото видел. Подержал в руке слиток. Все нормально".

"Доверие к финансовой и экономической системе США достаточно сильно подорвано. И в этих условиях говорить, что есть какие-то гарантии и уверенность в том, что хранится под видом золотых запасов в США, достаточно сложно. Учитывая сложность контроля, учитывая сложность доступа, а зачастую и невозможность доступа, дать гарантию, сколько находится золота в том же Форт-Ноксе, никто не сможет", - отметил Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов Государственного университета управления.

Ответить на этот вопрос еще в первое президентство пытался Дональд Трамп. Тщетно. Форт-Нокс не раскрыл свои тайны. После второго пришествия Трампа в Белый дом с неменьшим рвением за дело взялся глава ведомства по эффективности правительства Илон Маск. Начал в феврале, а уже в апреле тема оказалась заиграна среди других проблем. Или провести проверку снова на дала ФРС?

"ФРС является основой для глубинного государства США, для тех, кто реально владеет активами американского государства и кто, несмотря на смену президентской власти, по сути, руководит и вдадеет этой страной", - объяснил Владимир Шаповалов, политолог, кандидат исторических наук.

Действовать Трамп решил в привычной для себя манере. В четверг Wall Street Journal сообщил, что глава Белого дома может досрочно объявить о назначении нового главы ФРС. Полномочия Джерома Пауэлла истекают только в мае 2026-го, но Трамп неоднократно в гневе называл его "вечно опаздывающим дураком". Среди предложенных кандидатов - министр финансов Скотт Бессент, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Но поможет ли смена руководства изменить ситуацию?

В 1963 -м президент США Кеннеди предпринял попытку взять Федеральную резервную систему под контроль. А буквально через месяц был убит. И хотя эта версия покушения расходится с официально опубликованными документами, она вполне может иметь под собой основания. Ведь помимо золота в активе ФРС еще и печатный станок, который многие десятилетия наполнял весь мир зелеными бумажками под названием доллар. И убеждал весь мир в его надежности.

Бреттон-Вудская система, сделавшая в 1944 году доллар мировой резервной валютой, подразумевала его жесткую привязку к золоту. 35 долларов за одну тройскую унцию или 31 грамм. Собственно, так и было до 1971 года. Официально. Хотя сегодня эксперты убеждены? эта привязка на протяжении почти 30 лет неуклонно размывалась.

"Содержание золота в долларе было понижено. То есть фактически США одним своим решением обесценили примерно на треть валюты всех стран, которые в этой системе были. Ну а потом отвязали доллар от золота абсолютно", - продолжает Чирков.

В 1971-м 37-й президент США Никсон отменил "золотой стандарт". Американская экономика испытывала серьезные трудности - шла война во Вьетнаме. Однако дальновидные политики почувствовали неладное еще раньше. Лозунгу "Зачем вам золото, если есть доллар" президент Франции де Голль перестал верить в 60-х, когда США отказались обменять свою валюту, как обещали, на драгметалл, хранившийся в Форт-Ноксе. Тогда Париж пригрозил Вашингтону изгнанием штаб-квартиры НАТО и американских военных баз. Президент Джонсон вынужден был отдать часть французских слитков. А окончательно Франция вернула свой золотой запас из США лишь в 2013-м. В 2018-м это частично сделала Турция. Причем в обоих случаях без последствий не обошлось.

Еще в 1965-м президент Джонсон пообещал де Голлю большие проблемы. И лидер Франции был вынужден уйти в отставку в 1968-м на волне студенческих волнений. Турция тоже испытала на себе колоссальное давление США - от неожиданного и катастрофического падения курса лиры до попытки госпереворота в 2016-м. Среди его причин эксперты также видят требования Анкары вернуть золотой запас. Тем не менее своим решением и решимостью обе страны довольны. Ведь ФРС по-прежнему отказывается проводить аудит, вызывая у держателей активов все больше сомнений.

"На период президентства Байдена пришлось резкое увеличение американского долга. И ситуация, при которой стало правилом, что постоянно пролонгируется и расширяется объем долга, конечно, это серьезным образом приводит к мысли о том, что, поскольку Америка - хронический должник, то какая-то часть средств была выведена именно в силу того, что у США, у правительства нет денег", - добавил Шаповалов.

Число обеспокоенных растет. Поговаривают, что большая часть золота, хранившаяся в США, уже распродана, передана в частные банки или попросту разворована. И возвращать скоро будет попросту нечего. В прошлом, опасаясь этого, а также на фоне заморозки российских активов свое золото из США забрали Саудовская Аравия, Камерун, Алжир, Египет, ЮАР, Нигерия. Но их запасы невелики по сравнению с той же Германией, которая пытается вернуть активы уже не один год. В 2013-м несколько сотен тонн все же удалось вывезти в хранилище во Франкфурте. Но еще почти 40 процентов немецких золотых запасов остаются в США. И это без учета слитков, которые американцы вывезли из нацистской Германии.

Кстати, есть в заокеанских хранилищах и российское золото, отправленное в США Николаем Вторым. При создании резервной системы США оно составило почти четыре пятых первоначальных запасов. Император расчитывал получить хорошую прибыль. За давностью лет за эту историю пока еще никто не брался. А вот перед другими странами придется отвечать уже сейчас. Возможно.

"Мы видим вырождение политического класса Европы, измельчание европейских политиков, отсутствие политической воли. Замена решительных действий какими-то жестами, политической клоунадой. И в этом отношении нет никакой уверенности, что в Германии и Италии правительства этих стран будут решительны, будут обладать достаточной силой для того, чтобы навязать свою волю администрации Трампа и свое золото достать", - резюмировал Шаповалов.

Задача нетривиальная. Ведь стены этого куба из гранита и бетона никогда не были прозрачными и вряд ли таковыми станут.