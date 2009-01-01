Свадьба века: Джефф Безос грандиозно женится в Венеции - и многим это не нравится

Пожалуй, даже самый знаменитый венецианец - авантюрист и путешественник Джакомо Казанова - не мог похвастаться столь пристальным вниманием публики. Хотя стоит признать, есть у них с Безосом что-то общее. Одни считают американского мультимиллионера, занимающего третью строчку списка Forbes, гением. Другие - буквально исчадием ада. Аналогичное отношение и к его невесте – телеведущей Лорен Санчес. Со всеми вытекающими. Венеция восстала! И предстоящему празднику не рада от слова совсем.

Гранд-канал протестующие грозят заполнить надувными крокодилами и даже собственными телами. "Если ты можешь арендовать город для своей свадьбы, то способен заплатить и больше налогов" - гигантский баннер в самом сердце Венеции на площади святого Марка. В прошлом году за налоговые махинации Amazon в Италии оштрафовали на 121 миллион евро. Неизвестно, заплатил ли он этот штраф, но с властями города рассчитался точно. Сумму не называют, но бюджет свадьбы - около 50 миллионов долларов. Примерно столько-же Amazon зарабатывает за 6 часов.

"Его жизненный опыт показывает, что купить можно все. Он очень удивлен, что венецианцам это не нравится. А им как раз то и не нравится, что он считает, что их можно купить. Им не гости не нравятся. А то, как эти гости к венецианцам относятся. В данном случае как минимум как к декорации для своей свадьбы и более ничего, а как максимум - как к холопам", - отметил Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем.

Впрочем, венецианские власти и предприниматели свадьбе только рады. "Всем, кто против, должно быть стыдно", - укоряет протестующих мэр. Призывая не портить праздник богатым людям.

Ежегодно город посещают до 30 миллионов туристов, тогда как местных жителей едва наберется 50 тысяч. По их просьбам гигантским круизным лайнерам запрещено заходить в лагуну, в туристических группах теперь не больше 25 человек, и никаких громкоговорителей у экскурсоводов. На свадьбу Джеффа и Лорен приглашены две сотни гостей, среди которых - семейство Кардашьян (практически в полном составе), Билл Гейтс, Леонардо ДиКаприо, Опра Уинфри и Иванка Трамп. Могли бы и приглашения сделать поизящнее, иронизируют многочисленные критики предстоящего мероприятия. Забронированы девять портов, 30 водных такси и сразу несколько исторических площадок. Как говорится, гуляли свадьбу, порвали два баяна.

"Венеция – небольшой город. И когда нахлынет такое количество селебрити, а мы понимаем, сколько там гостей, и у всех этих людей есть свита, стилист, визажист, охрана, фотографы, члены семьи, это будет колоссальное скопление людей", - говорит Ксения Андриенко, светский обозреватель.

Венецианцы ведь помнят, как в 2014-м Джордж Клуни у них свадьбу гулял. И как в 2009-м ради съемок фильма "Турист" с Джолли и Деппом полгорода перекрывали. Зато получилось эффектно. Как дома себя уже, видимо, чувствуют Безос и его невеста. На роскошной яхте они закатили пенную вечеринку. Естественно - под объективами телекамер. И так у них все последние 6 лет.

"Весь мир должен подтвердить своим наблюдением, что хозяевами мира являются Безос и ему подобные", - объясняет логику Журавлев.

На свадьбе невеста, по слухам, сменит 27 платьев. А помолвочное кольцо с розовым бриллиантом в 20 каратов ювелиры оценили в два с половиной миллиона долларов. Нашла его Лорен под подушкой, когда уже собиралась спать.

Но Безос дарит своей невесте не только материальные подарки. Лорен купается в славе. А за подготовкой к свадьбе следит весь мир. Грандиозный девичник в Париже. Его, правда, разнесли в пух и прах. Особенно досталось гостям. Был еще, кстати, и мальчишник в Мадриде. Утечек, правда, с этого мероприятия меньше. Свою благоверную Безос даже к звездам отправил. Причем буквально. Снарядив полностью женский космический экипаж. Впервые с 1963 года, когда в космос летала Терешкова.

Запуск, правда, с научной точки зрения был признан самым бессмысленным. А некоторыми вообще ставился под сомнения. Мол, двери космического корабля всегда открываются снаружи специальным ключом. А тут кто-то эту самую дверь немного приоткрыл изнутри. Сторонники конспирологической теории уверяют, что экипаж и не покидал Землю. У них не было скафандров, видео постоянно барахлило, а кадры могли быть снять в резервуарах с водой.

А вот то, что Джеффа с Лорен связало небо, - сущая правда. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Надоели телеведущей блеск софитов и толпы навязчивых поклонников. Решила она кардинально сменить сферу деятельности и стала пилотом вертолета. И прокатила самого Безоса, вылечив тем самым аэрофобию, которой страдал один из богатейших людей планеты. Сам он признавался, что искал сильную женщину, которая в случае чего сможет вытащить его из тюрьмы в какой-нибудь стране третьего мира. Встанет, так сказать, на защиту грудью. Которая во время инаугурации Трампа запомнилась не меньше широкополой черной шляпы американской первой леди. Жертвой этого глубокого декольте пал не только Марк Цукерберг. Злые языки поговаривают – Лорен всегда использовала мужчин в своих целях. Безос – не исключение, а скорее гран-при.

Рори Маркус – с ним у нее были первые известные отношения. Санчес была стажеркой, а он – известным спортивным журналистом. Затем она встречалась с Энтони Миллером – звездой футбола. Потом был тоже футболист – Тони Гонсалес. У них даже родился сын. Отношения Санчес с актером Симмонсом длились чуть больше года, но Лорен ушла к агенту Патрику Уайтлу, с которым прожила 13 лет. В браке родились двое детей. А потом вдруг встретила Джеффа. Который к тому времени со своей супругой душа в душу прожил четверть века. Пара воспитывала четверых детей. Развод был громким, бывшая жена получила астрономическую сумму. Так что теперь Безос со своей невестой брачный контракт составляют, что называется, на берегу. Якобы по этой причине даже пришлось ненадолго отложить свадьбу. Чтобы кольцо на палец, а не хомут на шею. Впрочем, за это время 55-летняя невеста стала только краше. Хотя казалось, куда уж.

Пластические операции, которые вроде как невесте оплачивает сам предприниматель, их совместные появления на публике и даже совместимость с точки зрения астрологии, таро и прочей хиромантии. Таблоиды, кажется, готовы обсуждать любую мелочь.

"Много людей завидуют. Потому что - ну как так? Взрослая женщина, не всем она нравится внешне, и тут она выходит замуж с тремя детьми, во взрослом возрасте за самого богатого мужчину, наверное, в мире. Я считаю, что это - очень здорово. Потому что любви все возрасты покорны. И это очень круто, что люди взрослые могут проявлять свои чувства, находить друг друга", - говорит Андриенко.

Впрочем, даже свадьба в одном из красивейших городов мира не гарантирует главного – семейного счастья. Ведь всей подготовкой к "свадьбе века" бизнесмен и его невеста показывают миру: есть те, кто может купить все, даже Венецию.