Выпавший из катера в Химках 5-летний мальчик погиб: очевидцы рассказали о странном поведении отца

На канале имени Москвы в Химках ребенок выпал за борт катера в результате резкого маневра. Пятилетний мальчик упал в воду, несколько часов его искали спасатели, в том числе водолазы.

Как пишет Mash, судном Chris-Craft Corsair 32 управлял отец ребенка. Мужчина катался по каналу, в какой-то момент набрал скорость и совершил резкий маневр, от которого ребенок выпал в воду. Мальчика сразу подхватило и унесло течение. Катер, потеряв управление, врезался в бетонное ограждение берега.

По словам очевидцев, судно буквально пролетело мимо шедшего по каналу теплохода. На вираже ребенок вылетел за борт, спасательного жилета на нем не было. По предварительным данным, на катере с мальчиком находился только отец, после инцидента он не пытался спасти сына, и не прыгнул за борт. На помощь ребенку бросилась девушка с берега, но она ничего не смогла сделать, мальчика унесло течением.

В отношении мужчины, который управлял катером, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.