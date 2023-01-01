Ночью над Россией сбили 31 беспилотник противника

Минувшей ночью над территорией России сбит 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

Девять дронов уничтожено в Крыму, шесть – в Брянской области, пять БПЛА сбили в Смоленской области, столько же - над акваторией Чёрного моря, два - над Азовским морем, по одному беспилотнику сбили в Орловской, Белгородской, Калужской области и над Краснодарским краем.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.