Герои спецоперации: названы новые имена отличившихся бойцов

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Соколов командовал мотострелковым подразделением, которое штурмовало укреплённые опорники неонацистов на одном из ключевых направлений. Противник пытался замедлить продвижение российских войск. Дмитрий отдал приказ обойти позиции врага с тыла, а сам координировал и прикрывал штурмовые группы, уничтожив в ближнем бою двоих боевиков. В итоге сопротивление было сломлено, мотострелки заняли укрепрайон, отражая контратаки националистов.

Гвардии старший сержант Георгий Никифоров, командир экипажа танка Т-72 продолжил вести огонь по вражеским позициям, несмотря на атаку FPV-дронов и артиллерии. Под непрекращающимся обстрелом расчёт быстро и точно бил по радикалам и выполнил поставленную задачу. Бойцы уничтожили два опорных пункта и пресекли попытки неонацистов перейти в наступление, сообщает "ТВ Центр".