Сотни мощных взрывов прогремели ночью и утром в крупных городах Украины. Пожары вспыхнули в порту Одессы. Уничтожены склады вооружения от западных стран.

Ещё одной целью стал завод в Днепропетровске, на котором производили снаряды и беспилотники. Украинские военные объекты ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре. На правом берегу Днепра наши артиллеристы поразили крупный командный пункт противника, уничтожив вражеских операторов дронов.

На южнодонецком участке найден большой схрон с западным вооружением, которое теперь послужит российским бойцам, сообщает "ТВ Центр".