Михаилу Ефремову сделали предупреждение: "Алкоголики бывшими не бывают"

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии в начале апреля. Актер сразу же поехал домой в Москву и занялся здоровьем. Предложения о съемках в кино он пока отклоняет.

Работать актер будет в театре у Никиты Михалкова. Но поклонников Ефремова это не обрадовало. Люди беспокоятся, как бы вернувшись в актерскую среду, Михаил Олегович не вспомнил о своем пагубном пристрастии.

"Конечно, нас всех интересует, а не сорвётся ли Михаил Ефремов опять в пропасть? Я имею в виду его дружбу с алкоголем, ведь, как говорится, алкоголики бывшими не бывают", — рассуждает звездный психолог Марианна Абравитова.

По мнению специалиста, актер продержится без алкоголя довольно долго и успеет принять участие в нескольких проектах. Но велика вероятность срыва.

"Погружаясь в прежнюю среду, где есть те же самые люди, с которыми он прежде выпивал, он может опять вернуться к прежним привычкам. Это распространённая ситуация. И может начаться новая фаза дружбы с выпивкой. Причём обычно начинается все где-то "в подполье", а затем уже выходит на поверхность, когда все об этом узнают", — объяснила психолог.

Абравитова считает, что тут на помощь Ефремову должны прийти близкие. Только семья сможет уберечь актера от срыва.

"Я не думаю, что Михаил закончит плохо. Я думаю, что как раз люди, которые находятся с ним рядом сейчас, помогут пройти ему жизненный путь, не переходя красные линии", — отметила специалист в беседе с "МК".