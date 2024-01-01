Владимир Зеленский не дает провести выборы президента на Украине по личным мотивам. Как только потеряет должность, народ призовет его к ответу. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам постпреда, глава киевского режима в политическом плане уже мертв. "Окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел", — пояснил Небензя в интервью телеканалу RT.

Напомним, что полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли больше года назад. Выборы нового главы страны должны были состояться 31 марта 2024 года, но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.