Бородина увезла из Москвы оскандалившегося на свадьбе мужа

Третья свадьба Ксении Бородиной не обошлась без скандала. В переплет попал новоиспеченный муж телеведущей.

Поклонники звезды "Дома-2" рассмотрели на свадебных фотографиях, что Николай Сердюков держался с женой холодно, а ее подружек с удовольствием обнимал и всячески обхаживал. Больше всего народ возмутило как Николай прильнул к модели Виктории Лопыревой. В Сети даже принялись шутить, что муж просто перепутал и обнимал вместо супруги другую женщину.

Бородина попыталась оправдать поведение мужа. По словам ведущей, Сердюков заботился о ней, не прижимая к себе, ведь фата причиняла невесте ужасную боль, когда до нее дотрагивались. Но народ такое объяснение не устроило.

Теперь же стало известно, что телеведущая и блогер покинули Москву. Бородина называет это свадебным путешествием, но официально пара уже провела медовый месяц в Турции. На этот раз супруги улетели на Алтай, именно там начался их роман.

Телеведущая объяснила, что теперь это место очень много значит для них с Николаем. "А тут все началось ровно год назад… А самой большой мечтой было вновь прикоснуться к камню Рериха… И оказаться там уже вдвоем… Мое место силы… Тут так тихо, спокойно, хорошо, что после свадьбы захотелось сбежать именно сюда", — поделилась эмоциями Бородина.