Трамп пообещал, что без раздумий снова атакует Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что без раздумий снова атакует Иран, если узнает, что там обогащают уран, передает РИА Новости.

Также глава Белого дома допустил, что США могут потребовать от Ирана не только прекращения производства урана, но и передачу всех существующих запасов.

Вашингтон будет требовать в будущем внешнего контроля над ядерной программой Ирана. Речь может идти об участии МАГАТЭ или даже самой американской стороны, уточнил Трамп.

Он добавил, что допускает продление дедлайна по введению импортных пошлин после 9 июля, хотя сам "предпочел бы" его сократить.