При атаке дрона ВСУ пострадали четыре жителя Брянска

Украина атаковала беспилотниками город Брянск. В результате удара повреждены больше десяти домов, ранения получили четыре мирных жителя.

Как рассказал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавшие находятся в больнице. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей", — написал Богомаз, отметив, что пострадавшим от атаки будет оказана материальная помощь.

На месте падения беспилотников работают оперативные и экстренные службы города. По предварительной оценке, повреждения получили более десяти домов и один автомобиль.