Страдающий загадочной болезнью Киркоров не может вести привычный образ жизни

Филипп Киркоров пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. Певец получил сильный ожог. Поп-король несколько недель провел в больнице, но до сих пор не восстановился.

58-летний исполнитель хита "Единственная" уже выходит в свет, но выглядит не лучшим образом. Певец даже согласился выступить на свадьбе, но был так слаб, что это сказалось на его вокальных данных. Говорят, что Филипп Бедросович пьет болеутоляющие в большом количестве из-за раны на руке, которая никак не заживет.



Поначалу официальные представители Киркорова уверяли, что поводов для беспокойства нет. Но накануне признали, что артист не в лучшей форме и ему необходимо время на восстановление.

Подруга Филиппа Бедросовича, жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши, рассказала, что последний раз видела певца 2 июня в Москве на концерте Димы Билана. По ее словам, Киркоров прекрасно выглядел.

"Конечно, у него еще болит рука, был большой ожог, это пиротехника и все долго заживает. Плюс он переживает, что он не может вести привычный образ жизни, который вел до всего случившегося. Он артист и для него важно оставаться в форме", — сказала в беседе с Woman.ru Сильваши.

Жена Хайдарова уверяет, что ничего пугающего с певцом не происходит. Многие просто сгущают краски. "Травма, которая долго не заживает, бьет по настроению любого человека — это логично", — заявила Светлана.

Отметим, что до сих пор не известен точный диагноз Киркорова. Говорили, что у 58-летнего поп-короля бурсит. При этом в Сети ходят самые разные версии, что на самом деле случилось с артистом. По некоторым данным, певец страдает вовсе не из-за ожога, а из-за лопнувшего импланта. Кто-то утверждал, что осложнения начались после множества пластических операций, сделанных не на должном уровне.