Московский выпускной впервые прошёл на ВДНХ

В большинстве регионов России сегодня пройдут выпускные вечера. В этом году в нашей стране со школой прощаются более 630 тысяч человек.

В Москве городской выпускной впервые прошёл на ВДНХ - накануне вечером там состоялся масштабный праздник и концерт. В Санкт-Петербурге молодёжь соберётся на набережных Невы. Сегодня там традиционно пройдут "Алые паруса", сообщает "ТВ Центр".

Лучших из лучших будут чествовать в Кремле. На всероссийский выпускной бал пригласительные билеты получили около шести тысяч медалистов со всей страны. Выпускников и их родителей поздравил президент Владимир Путин.

"Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни. И вместе с друзьями, мечтаете и строите планы - кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности", - сказал глава государства.

Президент пожелал каждому из выпускников найти и реализовать своё призвание и профессию, в которой они смогут раскрыть свои способности и таланты.

О том, как прошёл выпускной - репортаж Натальи Бабкиной (смотрите видео).