Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего

Глава Белого дома объявил, что у Ирана нет будущего. По его словам, у республики ничего не осталось: армия разгромлена, экономика уничтожена.

"Они всегда переполнены гневом и ненавистью, и посмотрите, к чему это их привело — разрушенная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия и ужасная экономика", — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США заявил, что в сложившейся обстановке виноват сам Тегеран. Якобы Америка давала Ирану возможность восстановиться, а лично Трамп предлагал обсудить снятие санкций, но ответом на это была военная агрессия.

Американский лидер предостерег Тегеран от необдуманных шагов по обогащению урана. Трамп заявил, что США без раздумий снова атакуют Иран.