Собянин поздравил столичных выпускников

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в телеграме поздравил столичных выпускников.

"Главный школьный праздник: сегодня больше 70 тысяч одиннадцатиклассников и 115 тысяч девятиклассников отмечают выпускные. Ребята, поздравляю вас с этим важным событием! Наступает новая, взрослая жизнь, открывается невероятное количество возможностей. Идите вперед смело, вы - будущее нашей страны и гордость", - написал глава города.

Как отметил мэр, в этом учебном году свыше 780 одиннадцатиклассников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Около 19 тысяч юных москвичей окончили предпрофессиональные классы.

Также Собянин рассказал, что в этом году впервые выпускной проходит на ВДНХ. Там выступят больше 50 исполнителей, которых школьники выбрали сами.