Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была ограничить полномочия Дональда Трампа при принятии решений по Ирану. Соответствующий документ в верхнюю палату ранее внёс представитель Демократической партии, многие члены которой были недовольны, что американский лидер санкционировал удары по Ирану без разрешения Конгресса.

Во время голосования инициативу поддержали лишь 47 человек из ста. Таким образом, законодатели оставили президенту свободу для военных действий против Тегерана.

Сам Трамп на своей странице в соцсети обрушился с критикой на верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Он отметил, что крайне недоволен заявлением аятоллы о победе Ирана над Израилем. В словах Хаменеи Трамп не увидел никакой благодарности, поэтому решил не отменять санкции против Тегерана.

Президент США подчеркнул - именно он лично спас Хаменеи от гибели в конфликте, поскольку знал точно местоположение иранского лидера, но не позволил Израилю нанести удар, сообщает "ТВ Центр".