В Забайкалье спасатели и добровольцы борются с природными пожарами

Чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в трёх районах Забайкальского края. За прошедшие сутки, по данным МЧС, ликвидировано девять очагов возгорания.

Удалось локализовать огонь у посёлка Атамановка, где пламя охватило площадь в семь тысяч гектаров. Сейчас ситуация стабилизировалась. В тушении задействовали авиацию. За день с воздуха сбросили свыше четырёхсот тонн воды.

Более ста человек и 18-ть единиц техники стоят на защите посёлка Зыково. В нескольких километрах от него действует ещё один крупный лесной пожар. К борьбе с огнём там привлечены и волонтёры.

Ситуацию осложняет ветреная и жаркая погода. Всю неделю температура воздуха держится выше 30-градусной отметки, сообщает "ТВ Центр".