Врачи-физиологи приняли участие в учениях Северного флота

Северный флот провёл учения по поиску затонувшего объекта в акватории Баренцева моря. По легенде тренировки, дежурные силы поисково-спасательного обеспечения получили сигнал бедствия и направили к условному месту происшествия противолодочный вертолёт.

Туда же последовали и поисковые корабли, в том числе судно "Георгий Титов" с глубоководным аппаратом " АС-36" на борту, базовый тральщик "Соловецкий юнга" и большой гидрографический катер "Николай Тимошенко". Экипажи совместно с водолазами отработали поиск условно затонувшего объекта на тренировочном полигоне в губе Эйна в Мотовском заливе.

Особое внимание уделили работе врачей-спецфизиологов, которые оказывали помощь условно пострадавшим водолазам, сообщает "ТВ Центр".