Германия урежет помощь Украине на миллиард евро. В проекте бюджета неожиданно недосчитались нужной суммы, ранее обещанной киевскому режиму. А США могут отправить стране снаряды для ЗРК Patriot, но это неточно - дал понять Дональд Трамп. Чем слабее поддержка со стороны Запада, тем сильнее украинские власти пытаются доказать покровителям свою способность воевать.

Киевский режим поставил священников перед непростым выбором: отказаться от канонического православия и перейти в ПЦУ, либо отправиться на передовую. Раскольники отсрочку от мобилизации получили, а клирики украинской православной церкви нет. Их массово задерживают и отправляют воевать.

Зеленскому нужно постоянно доказывать своим кураторам, что Киев всё ещё в состоянии продолжать воевать. Ведь поддержка и так ослабевает с каждым днем. В этом году из обещанных 60 миллиардов ЕС сможет выдать только 22 миллиарда. США объявили о сокращении расходов на Киев в следующем году. И это несмотря на масштабное украинское лобби в американском Конгрессе.

Намечающийся прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона доводит киевский режим до истерики. На фоне взаимного обмена любезностями Путина и Трампа глава украинского МИДа пригрозил санкциями странам, покупающим российскую нефть. Что именно может сделать Банковая той же Европе, которая не брезгует нашим чёрным золотом, чиновник не уточнил.