В Ереване за призывы к захвату власти арестован архиепископ Аджапахян

Утром суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Защита считает решение суда незаконным, намерена обжаловать приговор.

Сторонники священнослужителя всю ночь провели у здания суда в ожидании вердикта. Накануне вечером Аджапахян самостоятельно прибыл в отделение Следственного комитета в Ереване, где и произошло задержание.

Ранее днём в резиденцию главы Ширакской епархии ворвались силовики и встретили ожесточенное сопротивление со стороны верующих. Оппозиционные партии Армении выразили жёсткий протест и назвали действия властей антиконституционными, сообщает "ТВ Центр".