Собянин поздравил москвичей с Днём молодёжи

Сегодня в России отмечают День молодёжи. Поздравления с праздником опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Мэр Москвы написал: молодость - прекрасная пора жизни, то время мечтать и любить, верить в себя; ставить перед собой высокие цели и достигать их. Столица по праву является центром молодёжной жизни России. Москва - мегаполис образования, науки, культуры и спорта, где каждый может найти то, что делает человека счастливым.

По словам мэра, у нашей молодёжи есть всё для того, чтобы добиться успеха, и своим трудом и талантом прославить любимую Отчизну.