В Москве обсудили меры по укреплению межнационального единства

Традиционные ценности, угрозы нацбезопасности и меры по укреплению единства. Эти и другие вопросы обсудили участники совместного заседания Совета по делам национальностей при правительстве Москвы и координационного совета региональных землячеств, сообщает "ТВ Центр".

Одной из главных тем стали попытки недружественных стран дестабилизировать обстановку в стране и устраивать информационные провокации, в том числе на почве межэтнических разногласий.

Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы: "Нашими недругами в качестве объектов информационно-психологических диверсий всё чаще используются наиболее уязвимые категории - в первую очередь, молодежь и мигранты. В столице на системной основе осуществляются комплексные меры по мониторингу ситуации и реализации профилактических и иных мер регулирования".