Эксперты обсудили будущее нанороботов в медицине

Каковы перспективы развития медицины и как нанороботы изменят принципы диагностики и лечения - на эти и другие вопросы попытались найти ответ участники второй встречи из серии "Диалогов о будущем с Валерием Фёдоровым".

Это совместный проект Национального центра "Россия", ВЦИОМ и Финансового университета при правительстве. Ведущие эксперты в области медицины и футурологии обсудили инновационные методы в здравоохранении и их доступность для населения, затронули и этические вопросы, связанные с внедрением новых технологий, сообщает "ТВ Центр".

Валерий Фёдоров, декан факультета социальных наук Финансового университета при правительстве России, генеральный директор ВЦИОМ: "Мы хотим посвятить в круг самых свежих, передовых, новейших идей, связанных с различными аспектами будущего, как можно более широкую аудиторию. И сегодня прошла вторая встреча. Она была посвящена медицине будущего".