Смельчаки со всей России приняли участие в заплыве через Амурский залив

Десятки людей со всей страны собрались во Владивостоке, чтобы принять участие в марафонском заплыве через Амурский залив. Соревнование проходит уже в одиннадцатый раз и в этом году приурочено к 80-летию со дня окончания Великой Отечественной войны и победе над милитаристской Японией. Проверить свои силы и навыки приехали как профессиональные спортсмены, так и пловцы-любители.

30 участников вышли на дистанцию один километр, а 60 смельчаков решили проверить свои силы в заплыве на десять километров. В этом году участники соревнуются под палящим солнцем. Температура воздуха сейчас около 25 градусов. А вода в Амурском заливе погрелась почти до 24 градусов. Это рекордные показатели для июня. Заплыв стал самым жарким за всю историю.

Во время заплыва марафонцам предлагают подкрепиться бананами и сгущёнкой, но в такую погоду, ничего кроме воды не просят. Пловцам мешает порывистый ветер и неспокойное море.

Переплыть Амурский залив - непростая задача даже для опытных спортсменов. Настоящая проверка силы и навыков. Маршрут марафона проходит по самому узкому участку залива - от мыса Песчаного до Владивостока. И через два часа 22 минуты и 22 секунды у берега показался счастливый победитель - Николай Морозов.

Второе место занял участник, проплывший дистанцию за два часа 38 минут, бронзовый призер - за два часа 44 минуты. Замыкающим пловцам потребовалось более пяти часов, чтобы добраться до берега.