Мошенники в России взялись за детей и подростков

Мошенники в России обманывают не только взрослых. Аферисты взялись за детей и подростков: в МВД фиксируют рост пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних.

За пять месяцев этого года количество юных пострадавших выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в ведомстве. Основная цель преступников - деньги родителей.

Известна самая популярная схема обмана, она связана с получением кода авторизации. Далее идёт мошенничество при продаже или покупке игровых аккаунтов или ценностей, затем платные псевдоответы на ЕГЭ.