На юго-востоке Москвы возводят храм в честь преподобного Паисия Святогорца на Самаркандском бульваре. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Архитектурный облик отсылает к периоду до разделения восточной и западной церквей. В нём сочетаются традиции зодчества Сербии и Македонии, а также ряда княжеств домонгольской Руси.

Вместимость молельного зала - до пятисот человек. В здании храма также будут расположены колокольня и духовно-просветительский центр.

В настоящее время рабочие выкладывают кирпичные стены. Завершить строительство планируют в 2027 году, сообщает "ТВ Центр".