В Национальном центре "Россия" открылся молодёжный фестиваль

Ко Дню молодёжи приурочен фестиваль, который проходит в Национальном центре "Россия". Так, в ‎пространстве "Гордись"‎ запланированы лекции, тренинги, открытые диалоги и мастер-классы.

Организатор - президентская платформа "Россия - страна возможностей". Желающие смогут пообщаться с героями страны, участниками СВО и именитыми спортсменами. А эксперты расскажут об особенностях профессиональной самореализации и карьерных возможностях молодёжи.

Также образовательные мероприятия подготовили проекты "СпортТрек", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", мастерская управления "Сенеж" и другие. На площадке будет работать ярмарка тематической брендированной продукции от проекта "Другое дело", сообщает "ТВ Центр".