1 июля в Москве будет похоже на 1 сентября

Первый день второго месяца лета в Москве будет похож на 1 сентября. Погода ожидается прохладная и дождливая.

Как сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столичный регион накроет циклон с ветреной и дождливой погодой. По словам синоптика, этот день станет одним из самых холодных 1 июля за всю историю наблюдений.

В XXI веке дневная температура в первый день июля три раза оказывалась ниже 20-градусной отметки, а в последнее десятилетие и вовсе была выше. В этот раз столбики термометров покажут ночью 8-13 градусов, а днём 13-16 выше нуля. Ожидается дождь, местами сильный.