Путин обратился к сапёру из Дагестана: Храни вас Аллах!

Владимир Путин пожелал сапёру из Дагестана, чтобы его хранил Аллах. Президент пообщался с военным во время церемонии открытия новых молодёжных пространств в российских регионах.

"Вы сказали, что вы получили квалификацию сапёра. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки, потому что, как говорят, сапёры только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил", - сказал глава государства.

В рамках программы "Регион для молодых" в России появились десятки современных центров - не только в мегаполисах, но и в малых городах и сельской местности, сообщил Путин.

Их построили в Дагестане, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком округе и других регионах. Знаковое событие для Херсонской области - там начала работу резиденция арт-кластера "Таврида" с символичным названием "Счастливцево". Глава государства особо отметил самоотверженность молодых людей, которые участвуют в волонтёрском движении и в спецоперации.