Ветеран спецоперации спел Путину свою песню

Молодой ветеран спецоперации из Луганска спел Владимиру Путину свою песню. Это произошло во время церемонии открытия новых молодёжных пространств в российских регионах.

Президент принимал участие в мероприятии по видеосвязи. Во время общения с ветераном СВО тот рассказал Верховному главнокомандующему, что песни, написанные им в зоне спецоперации, помогают тем, кто ждёт возвращения бойцов, и тем, кто защищает страну на фронте.

Путин попросил героя спеть одну из своих песен. Так как инструмента под рукой не было, боец исполнил песню а капелла. Она называлась "Высота".

"Молодец, Серёжа! Здорово! Спасибо большое", - поблагодарил Путин участника спецоперации.

До этого Путин общался с сапёром из Дагестана. Он пожелал военному, чтобы его хранил Аллах.

"Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки, потому что, как говорят, сапёры только один раз в жизни допускают ошибку. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил", - сказал глава государства.