Выпускники в Петербурге попрощались со школой на "Алых парусах"

"Алые паруса" - в акватории Невы. На традиционный праздник в Санкт-Петербурге собрались почти сто тысяч выпускников школ из разных регионов нашей страны. В этом году одно из самых зрелищных шоу было посвящено истории Великой Победы.

Кульминацией праздника стал грандиозный фейерверк. Под залпы салюта по реке от Сенатской площади через разведённый Дворцовый мост вдоль набережной прошёл бриг "Россия".

Этой традиции уже более полувека. Впервые корабль с алыми парусами как символ надежды и любви появился на Неве перед бывшими школьниками летом 1968 года, напоминает "ТВ Центр".