В зоне СВО российские военные прорвали оборону неонацистов у Мирнограда, это важный узел логистики ВСУ. Его освобождение позволит вплотную подойти к восточным районам Красноармейска.

В "Восточной" группировке войск отличились операторы ударных дронов. Уничтожены пункты управления беспилотниками и антенны спутниковой связи Starlink противника. ВСУ использовали эти БПЛА для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.

Бойцы группировки войск "Север" миномётным обстрелом по укреплениям противника обеспечивают продвижение штурмовой бригаде в Сумской области. Миномётчики работают совместно с операторами разведывательных беспилотников, и это настолько отлаженный механизм, что между передачей координат и первым выстрелом проходит не больше минуты.

С воздуха штурмовые отряды во время движения прикрывают боевые вертолёты Ка-52, Ми-28 и Ми-35 поискового спасательной группы ВКС России. При возникновении нештатной ситуации экипажи оперативно реагируют – перебрасывают отряды или подкрепления, а также сами атакуют противника, если появляется такая необходимость.