В зоне СВО ефрейтор Жуков уничтожил два дрона противника

Гвардии ефрейтор Владимир Жуков вместе с группой обеспечения доставлял боеприпасы и продовольствие на передовую. Заметив вражеский FPV-дрон, Владимир точными выстрелами из автомата уничтожил беспилотник. Затем появился еще один дрон – разведывательный – с его помощью боевики корректировали миномётный огонь. Гвардии ефрейтор уничтожил и этот аппарат. Благодаря профессионализму бойца группа успешно выполнила задание.

Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка, несмотря на артиллерийский обстрел, оперативно наводил орудие и вёл стрельбу по противнику с закрытых огневых позиций. Уничтожив более 30 боевиков и пять единиц бронетехники, расчёт оказал поддержку нашим штурмовым подразделениям, которые смогли занять новые рубежи без потерь, сообщает "ТВ Центр".