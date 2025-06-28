Москва разъяснила Баку ситуацию с задержанными на Урале выходцами из Азербайджана

Временный поверенный России в Азербайджане дал разъяснения Баку из-за задержаний в Екатеринбурге. Об этом РИА Новости сообщила спикер российского МИДа Мария Захарова. По её словам, ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Расследование на Урале ведётся по уголовным делам о тяжких преступлениях, совершённых в начале 2000-х годов. Полиция провела задержания и обыски в квартирах и домах подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана.

Как сообщили в СКР, задержанные по подозрению в убийстве, дали признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее МИД Азербайджана вызвал российского дипломата Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах. Задержания и обыски прошли на этой неделе. По утверждению азербайджанской стороны, во время рейдов были погибшие и тяжело раненые.