В центре Белграда разгораются массовые беспорядки. Протестующие требуют роспуска парламента и досрочных выборов президента.

Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей, заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич. Некоторые протестующие начали бросать в полицейских бутылки, камни и факелы, силовики также применили силу — дубинки и слезоточивый газ, пишет Reuters.

Вучич обратился к протестующим в Белграде с призывом к миру, а также подчеркнул, что протесты вдохновлены зарубежными силами с целью свернуть правительство.