Ночные беспорядки в Белграде: есть пострадавшие

Восемь человек пострадали во время протестов в Белграде, шестеро из них - полицейские. Десятки митингующих задержаны. По данным МВД, в масштабных демонстрациях, которые охватили сербскую столицу, приняли участие свыше 35 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Большинство из них - студенты. Они вышли на улицы с требованием назначить дату досрочных выборов. Демонстрация быстро переросла в беспорядки, участники атаковали полицейский кордон. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и вытеснили толпу с центральных улиц.

Президент страны Александр Вучич заявил, что досрочные выборы назначены не будут и призвал митингующих к миру. По мнению сербского лидера, антиправительственные акции, которые начались после трагедии в Нови-Саде прошлой осенью, координируют из-за рубежа с целью дестабилизировать обстановку в стране. В парламенте считают, что действия организаторов носят черты террористической деятельности.