8 человек отравились неизвестным газом во Владивостоке

Во Владивостоке восемь человек потеряли сознание из-за действия неизвестного газа в гипермаркете. По данным Минздрава Приморья, инцидент произошёл в магазине "Реми" на улице Борисенко.

Причины ЧП пока не установлены, но по предварительным данным, в гипермаркете произошла утечка газа. Известно, что посетителей магазина выносили на улицу без сознания.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали людям первую помощь. Прокуратура расследует обстоятельства инцидента. Гипермаркет на время расследования закрыли.