Украина признала потерю ещё одного F-16

Украина потеряла ещё один американский истребитель F-16. Это официально признали в Киеве, пишет ТАСС.

Агентство приводит сообщение Воздушных сил ВСУ: "Этой ночью на самолёте F-16 погиб лётчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолёт получил повреждения и начал терять высоту".

За последние два года Украина потеряла от четырёх до семи самолётов F-16. Сколько всего их находится на вооружении неизвестно, но ранее сообщалось, что европейские страны передали Киеву около двух десятков машин.