Матвиенко встретилась с участниками проекта "Поезд памяти"

О важности знания и отстаивания исторической правды глава Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд памяти". Встреча прошла в Таврическом дворце Санкт Петербурга.

Город на Неве - один из пунктов большого маршрута, по которому отправились две сотни школьников из России и других стран СНГ. В ходе путешествия, организованного по инициативе верхней палаты парламента, учащиеся посещают места боевой славы и города-герои - свидетели Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

По словам Валентины Матвиенко, в год 80 -летнего юбилея Великой Победы проект "Поезд памяти" несёт особую миссию.

"К большому сожалению, мы видим, что сегодня неонацизм снова поднимает голову, и мы видим, как пытаются перечеркнуть, переписать историю, умалить роль нашей страны, наших народов и Красной Армии в победе в той страшной войне. Кому, как не вам, молодому поколению, важно знать историю и сохранять правду о нашей Великой Победе", - сказала Матвиенко.